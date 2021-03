Rudi Vanheer baat al 43 jaar een frituur uit: "Een Unesco-erkenning van de frietkotcultuur had al lang moeten gebeuren!"

Met de jaren heeft Rudi Vanheer de typische Belgische frietkotcultuur zien evolueren. Toen hij in 1978 begon, had hij een klein frietkot van inox. Verluchten gebeurde gewoon door het dak open te zetten. Nu heeft Rudi nog altijd een echt frietkot op het Kerkplein van Zaventem. De omstandigheden zijn wel veranderd. Zijn frietkot heeft een afzuigsysteem, airco en verwarming. "Je kan hier in je beste kostuum komen werken. Wanneer je thuis komt zal je de geur van de frieten niet ruiken. Dat is allemaal verleden tijd. In vergelijking met vroeger zijn we nu luxepaarden", stelt de 62-jarige uitbater van frituur Rapide in Zaventem.