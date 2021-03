Stad Ieper betaalt extra nacht op hotel: "Toeristen hebben meer dan 1 overnachting nodig om alles te ontdekken"

"We willen hiermee vooral de binnenlandse toeristen terug aantrekken, maar daarnaast ook de Nederlandse en Franse toeristen. Want die zijn ook belangrijk voor onze stad", legt de schepen van Economie, Diego Desmadryl (Open Ieper) uit. "Vaak is het zo dat toeristen maar 1 nacht in onze stad verblijven, maar dan ontdekken ze pas dat er veel meer te beleven valt in de regio."