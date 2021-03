Stad Oudenaarde leert volwassenen fietsen: “Het verhoogt de kans op werk”

Ella Haeck van de sportdienst Oudenaarde zal de fietslessen geven, en leert de deelnemers eerst de onderdelen van de fiets kennen: “Dan stappen ze met de fiets aan de hand, en daarna kruipen ze op het zadel om hun evenwicht te vinden en te peddelen. Pas dan begint het echte fietsen.”

Leren rijden met de fiets gaat stap voor stap, want het is niet vanzelfsprekend. “Leren fietsen is moeilijker bij een volwassene dan bij een kind, want zij kennen de risico's. Eerst leren we ze om te blijven zitten op hun zadel, want wij zien vaak dat mensen zo snel mogelijk van hun zadel proberen te springen om op de grond te staan en controle te hebben”, legt de sportlerares uit.