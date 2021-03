Treurwilg in Sint-Pieters-Leeuw omgehakt en vervangen door... nieuwe treurwilg

Het kappen van de oude treurwilg op het Koning Albertplein in Sint-Pieters-Leeuw zorgde voor heel wat protest in de wijk. Die kap was nodig, om de heraanleg van het plein mogelijk te maken. Intussen konden bewoners stemmen via een online platform van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor een nieuwe boom. Die stemmen gingen massaal naar: alweer een treurwilg. Schepen van Groen en Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V) is blij dat veel mensen hun mening hebben gegeven: "We hebben gemerkt dat ons forum 'Leeuw denkt mee' echt werkt. We gaan dat in de toekomst dus zeker nog vaker gebruiken om de burger mee te laten beslissen over het uitzicht van de gemeente."