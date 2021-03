Turkije wil pro-Koerdische partij DHP laten verbieden

In zijn aanklacht schrijft de hoofdaanklager Bekir Sahin dat er geen verschil is tussen de DHP en terreurgroep PKK. De DHP is "een tak van de PKK die de bedoeling heeft om de eenheid van de staat de breken". Daarom wil hij dat het Turkse Grondwettelijke Hof de DHP verbiedt. De PKK, of Koerdische Arbeiderspartij, staat zowel in Turkije, de Verenigde Staten als in de Europese Unie op de lijst van terreurorganisaties. In de voorbije decennia zijn in het conflict tussen Turkije en de PKK al 40.000 doden gevallen.