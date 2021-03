Unieke vondst tussen Aalst en Lede: "Klein, geel vuurwerk van tiental stervormige bloemen: de bosgeelster"

De bosgeelster is ontdekt in 1792 door een Franstalige botanist die in Aalst getrouwd was. Hij was, zoals dat vroeger heette, "chirurgijn": een heelmeester. Tijdens zijn wandelingen in de natuur ontdekte hij het gele bloempje en schreef daar uitvoerig over. Toen al was het een uniek plantje en hij noemde het "geel velt ajuin". Het is geen verwijzing naar de spotnaam van de inwoners van Aalst, de "ajoinen". Het is een verwijzing naar de leliefamilie.