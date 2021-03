Universiteit Antwerpen zoekt tekenvangers: "Bijna de helft van de gerapporteerde tekenbeten wordt opgelopen in de tuin

De bedoeling van het onderzoek is in kaart brengen waar en in welke types tuinen er teken zitten. "We vragen vrijwilligers om teken te zoeken en op te sturen naar ons lab", vertelt Robert. "Wij zullen dan nagaan welke soorten het zijn, in welk levensstadium ze zitten en welke bacteriën ze eventueel met zich meedragen."

Wie teken in zijn tuin heeft, vindt dat misschien niet zo fijn, maar het is op zich geen slecht nieuws: "Dat betekent dat je tuin heel biodivers is, dat hij geschikt is om veel vogels en kleine zoogdieren aan te trekken."