Vaccinatiecentrum Leopoldsburg kampt met veel afzeggingen: "Veel van die mensen zijn al gevaccineerd"

Het vaccinatiecentrum van Leopoldsburg heeft de jongste dagen te maken met heel wat mensen die afhaken voor hun vaccinatie. Dinsdag ging het om de helft die niet kwam opdagen, het ging toen vooral om mensen uit de zorg.

En ook vandaag zijn er opnieuw veel afmeldingen: 42 van de 170, een kwart dus, wil liever geen vaccin. Deze keer zijn er vooral 85-plussers die een vaccin krijgen in Leopolsburg. En dat is volgens Dany Punie ook een verklaring voor de vele afmeldingen. "Veel van die mensen zijn intussen al gevaccineerd in de 200 serviceflats die we hebben. De uitnodigingen zijn al tien dagen geleden verstuurd, en zowat een derde daarvan is in de tussentijd gevaccineerd."

In Leopoldsburg wordt het AstraZeneca-vaccin toegediend. Of de discussie over dat vaccin heeft meegespeeld in de vele weigeringen, is moeilijk te zeggen. Dinsdag waren het vooral jonge zorgverleners die afhaakten. Maar volgens Dany Punie is het aantal afzeggingen intussen weer aan het afnemen en dat is een goede evolutie.