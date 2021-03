Van topdiplomate tot stemmenkanon: wie is Sigrid Kaag, D66-boegbeeld en rijzende ster in Nederlandse politiek?

In Nederland mag de partij van premier Rutte, de VVD, dan wel afgetekend de grootste blijven, de meest spectaculaire winst bij de parlementsverkiezingen was toch wel voor D66. De links-liberale partij klimt wellicht van 19 naar 24 zetels. Een succes dat in grote mate te danken is aan lijsttrekker Sigrid Kaag. Wie is de rijzende ster van de Nederlandse politiek?