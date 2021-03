Verantwoordelijke kinderopvang schrijft open brief: "Hoe kan het dat rookstopbegeleiders sneller een vaccin krijgen dan wij?"

De verantwoordelijke van een buitenschoolse opvang in Borsbeek doet met een open brief een oproep aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Ann-Sophie Craeye van Ferm Kinderopvang in Borsbeek vindt dat begeleiders uit de kinderopvang door hem als "aanhangsel van de zorg" beschouwd worden, terwijl hun beroep minstens even essentieel is. "Het is heel jammer om te zien dat wij niet tot de 80 zorgprofessionals horen in de vaccinatiestrategie."