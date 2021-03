Verdubbeling van oplichting via internet in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken: “773.460 euro buit”

Mensen waren door corona meer thuis, dat hebben criminelen ook gemerkt. Het aantal woninginbraken is in de politiezone gezakt met bijna 40 procent. Maar dat heeft ook een keerzijde want het actieterrein is wat verlegd naar het internet. Korpschef Steve Provost: “De schade bij internetfraude is veel groter dan bij woninginbraken. Die inbraken hebben een enorme emotionele impact op mensen, maar internetcriminaliteit heeft een grote financiële impact."

De politie doet een oproep aan iedereen om goed op te letten met berichten via mail, WhatsApp of internet. "Ga daar zeker niet op in, of bekijk of er een manier is dat dat veilig kan gebeuren", aldus de korpschef.