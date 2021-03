Verlinden (CD&V) bezoekt gewonde agenten in Luik: "Werkgroep over sociale media en protest uitbreiden"

De werkgroep richt zich dus op nieuwe vormen van protest. Maar wat is dat precies? "De afgelopen jaren veranderden protesten van gedaante", staat er te lezen in het persbericht. "Waar bij traditionele manifestaties doorgaans voorafgaandelijke overleg plaatsvindt tussen de organisator en de politie, is dat bij nieuwe vormen van protest niet het geval. Omdat er geen duidelijk leider is, is het voor de politie vaak moeilijker om de risico's in te schatten en de menigte te controleren."