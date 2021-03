Vogelgriep heeft invloed op onze eieren: "Je zal goed moeten zoeken naar vrije-uitloopeieren in de winkel"

Ophokplicht

Sinds november 2020 is het vogelgriepvirus vastgesteld bij twee pluimveehouders in België. Daardoor geldt er al maanden een ophokplicht. "Dat wil zeggen dat kippen momenteel niet meer naar buiten mogen gaan. Gelukkig is er geen gevaar voor de mens en is het nog steeds veilig om kippenvlees en eieren te eten”, zegt Hanne Geenen, experte pluimvee bij de Vlaamse Overheid.

De ophokplicht geldt niet alleen particulieren die bijvoorbeeld kippen in de tuin hebben, maar ook voor professionele pluimveebedrijven. "Kippen en vogels moeten afgeschermd worden, zodat er geen wilde vogels bij kunnen en die vogelziekte eventueel doorgeven."

Eieren in de supermarkt

In normale omstandigheden kan je in de winkelrekken scharreleieren, vrije-uitloopeieren en biologische eieren terugvinden. Meer uitleg over de verschillen tussen deze eieren kan je hier vinden.

“De vrije-uitloopkippen en biologische kippen mogen normaal gezien vrij rondlopen overdag in een buitenruimte. Maar die ophokplicht is dus van kracht en dat wil zeggen dat deze kippen ook moeten binnenblijven”, legt Geenen uit.

Vrije-uitloop wordt scharrel

De ophokplicht zorgt er dus voor dat de vrije-uitloopkippen, scharrelkippen worden voor een korte periode. “De Europese wetgeving voorziet wel voor vrije-uitloopkippen dat zij gedurende 16 weken binnen mogen zijn zonder dat hun eieren de status van vrije-uitloop verliezen”, zegt Geenen.

Maar als we goed tellen dan geldt die ophokplicht al 19 weken. Wat wil zeggen dat de 16 weken al voorbij zijn. Volgens Geenen zit het zo: “Die vrije-uitloopeieren mogen niet meer onder die naam verkocht worden maar wel onder de naam van scharreleieren.”

Bij de biologische eieren zit het nog anders in elkaar, deze eieren mogen namelijk nog steeds onder deze naam verkocht worden. Hoewel de kippen ook binnenblijven en niet naar buiten mogen. De biologische gehouden kippen hebben namelijk meer binnenruimte per kip en krijgen ook biologische voeding.

Supermarkten

Door die ophokplicht zijn de vrije-uitloopeieren nu dus scharreleieren geworden. “Op dit moment zal je dan ook goed moeten zoeken in de winkelrekken naar vrije-uitloopeieren”, zegt Geenen. "De inspecteur" deed ook een rondvraag bij de supermarkten. Bij Aldi kan je nog een laatste voorraad van de vrije-uitloopeieren terugvinden, maar bij Lidl, Carrefour en Colruyt zijn er geen vrije-uitloopeieren meer te vinden.

Ook in Delhaize zijn er geen vrije-uitloopeieren meer en dat wordt gecommuniceerd aan de hand van een sticker op de eierdoos. “We hebben op alle verpakkingen een sticker geplakt om zo de klanten te informeren dat de vrije-uitloopeieren vanaf nu scharreleieren zijn”, zegt Roel Dekelver van Delhaize.

Prijsverschil

“Er is een prijsverschil tussen vrije-uitloopeieren en scharreleieren. Maar wij hebben er voor gekozen om de prijs van de vrije-uitloopeieren aan te houden om zo de kippenboeren en leveranciers te steunen”, verklaart Dekelver.

Die beslissing wordt positief onthaald door de eierhandelaars. “We hebben geluk dat onze klanten, de supermarkten waar wij aan leveren beslist hebben om de prijs van de vrije-uitloopeieren te behouden”, zegt Bart Kumpen van Eierhandel EKE. "Hopelijk zal de ophokplicht begin april worden opgegeven wanneer de voorjaarstrek gedaan is en de trekvogels ons land terug verlaten."