Overlegcomité vervroegd bijeen: welke prijs moeten we betalen voor volledige heropening scholen en horeca?

In de wetenschap dat deze cijfers potentieel exponentieel kunnen stijgen en onze ziekenhuizen in ijl tempo vol kunnen doen lopen, buigt het Overlegcomité zich nu vervroegd over de cijfers en bekijken de ministers welke maatregelen ze kunnen nemen.

Wat er in hun gereedschapskist zit, is genoegzaam bekend: maatregelen die onze contacten zoveel mogelijk moeten beperken. Vooral op het werk en in de scholen is dat duidelijk een probleem: een groot deel van de besmettingsclusters vinden daar hun oorsprong.