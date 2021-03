Wie krijgt een coronavaccin in Afrika?

De meeste Afrikaanse landen hebben zich aangemeld voor het Covax-programma dat in februari van start is gegaan. De ambitie van het programma, van onder meer de Verenigde Naties, is om wereldwijd tegen einde 2021 twee biljoen dosissen van het vaccin te verdelen. Zo'n 600 miljoen dosissen zouden, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), bestemd zijn voor Afrika.



Ten minste 20 procent van de populatie zou met dit aantal gevaccineerd kunnen worden. Maar volgens John Nkengasong, het hoofd van de organisatie Africa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zal het huidige Covax-programma de pandemie niet uit het continent krijgen, "er is meer nodig". Volgens Nkengasong zal ten minste 60 procent in het continent gevaccineerd moeten worden, dit zal zo'n twee tot drie jaar in beslag nemen. Het doel voor dit jaar is 35 procent halen.