Wijnegem leent gratis fietsen uit aan slachtoffers fietsdiefstal

De leenfiets heeft dus een dubbel doel. "Enerzijds helpen we de slachtoffers van fietsdiefstal uit de nood, want ze kunnen die fiets gratis een maand lenen, zodat ze tijd hebben om de oude terug te vinden. Anderzijds willen we de slachtoffers stimuleren om sneller aangifte te doen. Want ze kunnen pas een fiets lenen met een bewijs van fietsdiefstal van de politie."