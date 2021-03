Wildwaarschuwing doet aantal ongevallen op Kamperbaan tussen Hechtel en Leopoldsburg sterk dalen

Uit onderzoek is nu gebleken dat het aantal ongevallen met wild er met tweederde daalde, vertelt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). In 2018 gebeurde er nog 15 ongevallen met wild op die plaats. Sinds het waarschuwingssysteem er staat werden er nog 4 ongevallen geregistreerd. Ook de dieren zelf beginnen hun weg te vinden, zegt minister Demir. "Een 120 tal dieren werd gedetecteerd, voornamelijk vossen, reeën en everzwijnen. En de wolf stak er zo'n 40 keer over. " Het is de bedoeling om het systeem nog te verbeteren. "We zien dat vooral de grotere diersoorten goed worden opgemerkt door het systeem. We willen het systeem nu nog verbeteren, om de valse meldingen eruit te halen er er ook voor te zorgen dat de kleinere soorten opgemerkt worden."