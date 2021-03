Ook in Zeebrugge zijn er vanaf O.L.H.-Hemelvaart strandredders 

De Brugse schepen van sport Franky Demon (CD&V) had het al begin maart aangekondigd en nu is het zeker. Ook in Zeebrugge wordt het weekend van O.L.H.-Hemelvaart het eerste weekend met strandredders. Demon vond het belangrijk om die kans te bieden, zeker omdat een vakantie in het buitenland er door corona niet in zit. Het zal van het weer afhangen of het echt zwemmen of pootjebaden zal worden.