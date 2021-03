Zwerfvuil rapen in Dilbeek? Dankzij app weet je welke straten het vuilst zijn

WePlog is een app die in kaart brengt in welke straten er veel zwerfvuil ligt en waar je dus het best kan gaan ploggen: wandelen en tegelijkertijd zwerfvuil rapen. Op aangeven van gemeenteraadslid Alexis Rons (Open VLD) heeft ook de gemeente Dilbeek zich bij de app aangesloten. “In september nam ik deel aan de Eneco Clean Beach Cup, waarvoor ik Weplog moest installeren”, vertelt Rons aan Radio 2 Vlaams-Brabant. “Nadien viel me op dat meer en meer gemeenten op die applicatie aangesloten waren. Het is een win-winsituatie: mensen die zwerfvuil willen opruimen, weten waar ze moeten zijn en de gemeente kan het zwerfvuil zo beter aanpakken."

Alexis Rons droeg deze week als eerste plogger voor Dilbeek haar steentje bij. “De app is een leuke combinatie tussen bewegen en de gemeente proper houden. Tot slot is het een goede manier om iedereen bewust te maken van hoe klein het afval ook is, het hoort in een vuilnisbak en niet op straat. Hoe meer iedereen zich hieraan houdt, hoe meer we op termijn kunnen wandelen of joggen tijdens het ploggen en minder moeten stilstaan om vuil te ruimen.”