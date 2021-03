150 zusters in klooster in Heverlee gevaccineerd door mobiel team: "Eindelijk denken ze aan ons"

"Ze zijn immobiel. Ze hebben bijna allemaal een rollator of rolstoel, of ze zijn moeilijk te been", zegt Moeder-overste Chris Meulenaere die blij is dat de mobiele vaccinatieploeg ter plaatse kwam.

"Anders moesten we allemaal naar de Brabanthal en we zijn met 158 zusters. En als wij gevaccineerd zijn, dan moet ons personeel, onze medewerkers nog een prik krijgen. Vandaar dat ze met twee ploegen gekomen zijn. In het ziekenpaviljoen, in de tuinen, wonen een 50-tal zusters die nog minder mobiel zijn, en hier de anderen dan."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video: