BEKIJK - 4 getuigen, 5 jaar na de aanslagen: "Hoe dichter je bij de dood hebt gestaan, hoe meer je van het leven houdt" 

Er was op 22 maart 2016 niet alleen een aanslag in de luchthaven van Zaventem. Een uur later later blies een derde terrorist zich op in de metro in het station Maalbeek in Brussel. De 34-jarige Eerste Sergant-majoor Lennard, was samen met een collega militair als eerste ter plaatse. Hij beveiligde die dag een ambassade in de buurt.