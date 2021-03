LIVE vanaf 9 uur: Vijf jaar geleden gebeurden de aanslagen van 22 maart in Brussel, volg de herdenking hier

Na de middag is er vervolgens een officiële huldeplechtigheid aan het moment voor de slachtoffers van terreurdaden in de Wetstraat. Ook daar zijn de premier en de Koning en Koningin aanwezig en zullen er bloemen worden neergelegd. Er zal ook onder meer een video getoond worden over de veerkracht van de slachtoffers, er zijn live-getuigenissen van enkele slachtoffers en er is ook een muzikaal moment. Aristide Melissas, een slachtoffer van de aanslag in New York van 31 oktober 2017, zal samen met de Kortrijkse zanger Piet Goddaer, beter bekend als Ozark Henry, het nummer 'This one's for you' brengen.