700 leerlingen en leerkrachten in quarantaine na besmetting op school in Kontich

In Kontich is vandaag een volledige school gesloten. Het gaat om de kleuter- en lagere school Altena. In totaal zitten zo'n 700 kinderen en leerkrachten thuis. “De besmetting is begonnen in één klas, maar daarna zijn er ook in andere klassen besmettingen vastgesteld. Alle leerlingen en leerkrachten worden morgen getest", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).