Bestuurder ontwijkt nipt voetganger in Wezembeek-Oppem, maar rijdt haar hond aan: "Minst erge uitkomst genomen"

De brandweerzone Vlaams-Brabant West werd vandaag opgeroepen voor een bevrijding aan de Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem. Bij aankomst bleek het niet om een ongeval met een persoon te gaan, maar om een golden retriever die gekneld zat onder de bestelwagen. Die was aangereden nadat de bestuurder nog nipt een overstekende dame had kunnen ontwijken. Volgens de bestuurder werd hij verblind door de laaghangende zon en koos hij om "de minst erge uitkomst" tijdens zijn uitwijkmanoeuvre.

De golden retriever kon niet op eigen kracht van onder de wagen en dus heeft de brandweer het voertuig opgetild. “Vervolgens hebben we de hond met een deken de ziekenwagen in moeten helpen”, zegt Erwin Thielemans van dierenambulance Vetas. “Zijn poot leek gebroken en het dier leek ook pijn te hebben in de buikstreek. We hebben hem overgebracht naar Kortenberg. Hopelijk komt hij er helemaal bovenop."

(lees verder onder de foto)