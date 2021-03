Al twee weken geen enkele coronabesmetting in Zoutleeuw

De burgemeester is erg blij met de positieve cijfers al roept hij op om voorzichtig te zijn. “Het is geen moment om euforisch te doen”, aldus burgemeester Herbots. “Het is belangrijk dat we ons aan de zes basisregels houden want we weten ook dat hier natuurlijk ook nog gevallen gaan opduiken. Als we een goede zomer en nazomer willen hebben, moeten we verstandig en voorzichtig blijven.”