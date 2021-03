AZ Diest zoekt passende naam voor opvolger MUG-wagen: “De Tank is niet meer”

Na ruim 300.000 kilometer was de MUG-wagen aan vervanging toe en werd hij bedankt voor bewezen diensten. Maar een gepaste naam voor het nieuwe voertuig is er nog niet. Via sociale media vraag het AZ Diest om een leuke naam te bedenken. En de inzendingen komen alvast binnen: De Gele Smuf, De Booster, Muggy, Gumball, The Mosquito Mobiel, Tuutah... of wat dacht je van AZzoef? Heb je zelf een suggestie, dan kan je die achterlaten op de pagina van het AZ Diest.