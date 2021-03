Maria (100) uit Gent zou nazaat van Babylonische koning zijn: "Helft Belgen stamt af van farao, maar weet dat niet"

Welke grote namen kwam hij allemaal tegen in de stamboom? "Dat begint in de middeleeuwen bij de graven van Vlaanderen. Die hebben hun roots bij koningshuizen uit Engeland en Frankrijk. Dan heb je de keizers van het Heilig Roomse Rijk en komen we bij Karel de Grote terecht die op zijn beurt een afstammeling is van Clovis. Verder zien we ook de Gallo-Romeinen en het Romeinse Rijk en nog verder de tijd van de Grieken met Alexander de Grote, de Perziërs en de Farao’s van Egypte."

Dus dat betekent dat Maria Verstraeten een afstammeling van een farao is. "Dat is niet zo uitzonderlijk," lacht Joris, "dat klinkt op het eerste gezicht spectaculair omdat je zo ver gaat. Maar eigenlijk moet je stellen dat als je 10 generaties ver gaat, dan zit je nog maar in de 17e eeuw en heb je theoretisch gezien al 1024 voorouders. Als je 20 generaties verder gaat, heb je er al 1 miljoen, maar dan zitten we nog altijd maar in de middeleeuwen. En in die tijd leefden er geen miljoen mensen in onze regio. Dus heb je altijd gemeenschappelijke voorouders."

"Men schat bijvoorbeeld dat Karel de Grote, die rond het jaar 800 leefde, een stamvader is van de helft van de Europeanen. Dus op zich is dat niet zo uitzonderlijk van m'n moeder. Maar voor de meeste mensen is het niet zo goed gedocumenteerd, gewoon omdat er niet systematisch naar gezocht is," besluit Delanghe.