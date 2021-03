Versoepelingen uitgesteld, maatregelen voor jeugdkampen en sneltesten op het werk: dit heeft het Overlegcomité beslist

Bij de federale regering leeft namelijk ongenoegen over het uitblijven van verdere maatregelen. Onderwijs is immers een bevoegdheid van de gemeenschappen, dus moeten de regeringen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschappen hier de maatregelen nemen. Hen wordt nu gevraagd om tegen maandag al extra maatregelen uit te werken.

In Vlaanderen is eerder deze week al beslist dat er vanaf volgende week een mondmaskerplicht komt in de twee laatste jaren van het lager onderwijs en de tweede graad van het secundair onderwijs. De leerlingen van de tweede graad secundair worden ook pas na de paasvakantie weer op school verwacht, in plaats van tijdens de week vóór de paasvakantie.

