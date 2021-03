Bitse sfeer op top China-VS: "Amerikanen hoeven zelf niet trots te zijn op manier waarop zij hun zwarte burgers 'afslachten'"

"Dit is niet de manier om je gasten te ontvangen". Zo liet de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zich ontvallen bij de start van gesprekken tussen de VS en China, in de Amerikaanse staat Alaska. Het is de eerste Amerikaans-Chinese topontmoeting sinds het aantreden van Joe Biden als nieuwe president van de VS. De Chinezen zijn misnoegd over de Amerikaanse kritiek op wat zij "binnenlandse aangelegenheden" noemen.