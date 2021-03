Brand aan metaalverwerkend bedrijf  in Neder-Over-Heembeek: "Grote interventie, geen giftige stoffen vrijgekomen"

Rond 2 uur vannacht kreeg de brandweer van Brussel een oproep binnen van een brand aan de Vilvoordelaan in Neder-Over-Heembeek. Op de terreinen van een metaalverwerkend bedrijf stond een stapel metalen voorwerpen in brand. Om het vuur te blussen, moesten maar liefst 44 brandweermannen uitrukken. De stapel metalen voorwerpen moest laag per laag uiteengehaald worden om geblust te worden. De brandweer had dan ook lang werk om het vuur onder controle te krijgen.