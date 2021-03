Brugge wil de start van de Ronde van Vlaanderen terughalen: “We zijn bereid om grote inspanningen te doen"

Het contract tussen Flanders Classics en de stad Antwerpen om de startplaats van de Ronde van Vlaanderen te organiseren, loopt na dit jaar af. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is zich bewust van de aantrekkingskracht van de koers, want de wielerwedstrijd wordt in veel landen live op televisie uitgezonden. “Het heeft internationaal veel weerklank, dat zorgt voor een grote economische return voor onze horeca.”