Brusselse politie gebruikt vanaf april bodycams: "Goed voor vertrouwensband met bevolking"

De bodycams zullen nog niet meteen ingezet worden. De agenten zullen eerst nog een opleiding moeten volgen. En misschien kunnen ze ook raad vragen aan hun collega's van andere zones. Want in politiezone Brussel Noord worden ze al een tijdje gebruikt. Ook in de politiezone Zuid, werd er een proefproject met bodycams opgestart. In Brussel zouden nu al zo'n zeven zones bodycams gebruiken of er minstens concrete plannen voor hebben.