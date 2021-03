Buurtbewoners starten petitie tegen aanleg recreatiedomein op de Kortekeer in Maarkedal

Volgens de plannen van de gemeente zouden er op de Kortekeer in de toekomst enkele voetbalterreinen, padelterreinen en een Finse piste komen. “We waren overdonderd toen we dat een hele tijd geleden te horen kregen”, vertelt Jacques Delmote van het actiecomité. “Toen we de plannen gingen inkijken, hebben we gezien dat de voorzieningen echt niet realistisch zijn. De Kortekeer heeft een geschiedenis van grondverzakkingen. Hier heeft ooit de zwaarste aardbeving van België plaatsgevonden. Twintig jaar geleden was hier zelfs nog een aardverschuiving. Met die gebeurtenis in het achterhoofd stel ik me extra vragen bij de plannen van het recreatiedomein.”