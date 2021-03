Cafébazin uit Sint-Martens-Bodegem mist haar café zo hard dat ze er woont: "Tv kijken op groot scherm"

Want ondanks de gezelligheid in het café, zijn het zware tijden voor Ingrid. "We zien geen toekomst momenteel. Eerst was er 1 mei als streefdatum om open te gaan. Maar dat gaat nooit lukken. Ondertussen moeten we blijven overleven. Maar ik ben intussen ook 61 jaar, ik had me het einde van mijn loopbaan anders voorgesteld. Intussen heb ik wel van mijn parking een terras gemaakt. Maar ik heb een dorpscafé. Mensen hier in Sint-Martens-Bodegem hebben zelf een tuin, ze komen niet naar hier om op het terras te zitten. Mijn toog maakt mijn zaak, niet het terras.