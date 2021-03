Hoe zit het met de bossen van Vlaanderen: we planten meer bij, maar is dat voldoende?

Vrijdag meldde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat het bebossingstempo in Vlaanderen vervijfvoudigd is onder de nieuwe Vlaamse ploeg in oktober 2019. Ze verwijst daarvoor naar de vorige legislatuur: "In de periode tussen 2014 en 2018 kwam er jaarlijks ongeveer 60 hectare bos bij. De bosteller spreekt nu al over 215 hectare extra bos. Wanneer na het volledige plantseizoen alle extra percelen meegeteld zullen zijn, zal dat landen op naar schatting 320 hectare."

En er is meer: Demir wil in 2023 "op kruissnelheid" komen en stelt zich als doel om tegen eind 2024 4.000 hectare extra bos te realiseren. "We zijn vertrokken om Vlaanderen groener te maken. De focus ligt nu maximaal op het vinden van geschikte gronden."

Die extra bossen zullen nodig zijn, want bossen zijn een relatief schaars goed in Vlaanderen - het gaat volgens de Bosinventaris momenteel om ruim 140.000 hectare, zowat 10 procent van het Vlaamse grondgebied. In tijden van corona is duidelijk gebleken dat er nood is aan meer.