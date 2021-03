Bejaarde vrouw sterft bij woningbrand in Kortrijk

De vrouw was onlangs geopereerd aan haar heup en was daardoor slecht te been. Ze gebruikte een rollator en raakte wellicht niet snel genoeg buiten. De brandweer heeft ook de huizen naast het huis van de bejaarde vrouw geëvacueerd. "We hebben 6 woningen preventief geëvacueerd. Bij de huizen die palen aan het brandende huis, was dat echt nodig. Want de vlammen sloegen zeer hoog uit", besluit Van Poucke. De bewoners van de 2 aanpalende woningen konden niet thuis slapen. De 4 gezinnen van de andere huizen konden wel terug naar huis.

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld.