Eerstelijnszone Dendermonde roept op: "Kom niet zomaar naar het vaccinatiecentrum. De gemeenten beslissen wie in aanmerking komt voor niet-opgenomen vaccins"

De gemeenten zijn volop reservelijsten aan het aanleggen van wie in aanmerking komt voor een coronavaccin dat op overschot is. Het doel van een reservelijst is om geen vaccins verloren te laten gaan. Eens die ontdooid zijn of de flesjes geopend, moeten ze gebruikt worden. De gemeenten vragen de inwoners van de juiste leeftijdscategorie om zich op te geven als reserve. In de eerstelijnszone Dender doen ze dat via Facebook, zegt Reinout Remmery: "Ze communiceren via Facebook waar mensen een formulier kunnen invullen om op zo'n lijst terecht te komen. Het is wel zo dat we de doelgroepen aanhouden die op dat moment door de overheid bepaald zijn. Nu zijn dat bijvoorbeeld de 65-plussers. Als er nu een vrij slot komt, dan richten we ons tot die groep." Als er dan vaccins over zijn, is het de eerstelijnszone die de mensen uit die lijst opbelt. Ook in andere eerstelijnszones gebeurt dat meestal zo.