Eerstelijnszone Voorkempen start enquête over mondzorg bij jongeren: “Veel tandbederf door energiedranken”

In de enquête wordt er gevraagd naar het aantal tandartsbezoeken per jaar en waarom jongeren niet graag naar de tandarts gaan voor een controle. Ook worden er vragen gesteld over hoe vaak ze hun tanden poetsen en wat hun eet- en drinkgewoonten zijn. Voeding en drank heeft een grote invloed op hoe gezond je tanden zijn, zegt tandarts Christine Van Meir uit Brecht. “We zien dat veel jongeren meer tandbederf hebben door het drinken van sport- en energiedrank omdat die veel suikers en zuur bevatten. Ook met light-frisdranken pas je best op, want ook die tasten het glazuur aan.”