Elftorentocht voor senioren: “Het is goed voor je gezondheid, ontspannend en gezellig met vrienden en familie”

De vereniging heeft zo 11 wandelroutes uitgestippeld die telkens starten onder de kerktoren van een van de deelgemeenten van Zottegem. In totaal tellen de routes 12 kerktorens, er is 1 deelgemeente met 2 torens! “Ik stelde de elftorentocht voor aan mijn zus en zij werd er ook heel enthousiast over. Wij gaan zoveel mogelijk meedoen, misschien niet aan alle wandeltochten. Maar we gaan zeker 1 keer in de week gaan wandelen”, vertelt Reygaert.