Er komt geen ontginning op en rond bedrijventerrein "Op de Berg" in Maasmechelen

Het 62 hectare grote bedrijventerrein Op de Berg in Maasmechelen wordt niet ontgind of ontzand. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) beslist. Dat bedrijventerrein ligt in het Nationaal Park Hoge Kempen. Er was al in 2002 afgesproken dat het zou verdwijnen. De Vlaamse overheid maakt nu geld vrij voor de verhuizing van de bedrijven.