Oud-Heverlee wil geen foutparkeerders meer aan het Meerdaalwoud: "Parkeren gestructureerder laten verlopen"

Sinds de coronacrisis hebben we het wandelen herontdekt. Heel veel mensen trekken naar het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee, maar dat brengt nu ook overlast mee. De omgeving wordt ingenomen door veel foutgeparkeerde auto’s die voor hinder en onveilige situaties zorgen. "We gaan de parking aan de Minnebron aan het het Zoet Water sluiten en verhinderen dat daar nog geparkeerd wordt. En aan de kapel van Steenbergen gaan we de parking herstructureren zodat het parkeren er ordelijker verloopt", zegt burgemeester Bart Clerckx van Oud-Heverlee (CD&V). "In het bos zelf zullen er twee parkings verdwijnen en de Weertsedreef wordt elk weekend verkeersvrij."