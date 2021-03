Gezondheidspsycholoog: "Koppel versoepelingen aan doelstellingen, niet aan data"

Van den Bergh noemt het uitstel demotiverend maar hij vindt het goed dat de versoepelingen voor onbepaalde tijd uitgesteld zijn en dat er niet opnieuw een datum opgekleefd is. Anders lopen we het risico dat er opnieuw uitstel zou komen en het is altijd meer frusterend dat aangekondigde versoepelingen uitgesteld worden dan dat men die vooruitzichten niet gekregen heeft.

Hij herhaalde dat de werkgroep psychologie en corona waar hij deel van uitmaakt, altijd gezegd heeft dat het niet verstandig is versoepelingen aan te kondigen en te koppelen aan een datum, maar dat het beter is die te koppelen aan een epidemiologische toestand, aan een bepaald niveau van besmettingen en ziekenhuisopnames.

"Iedereen is het natuurlijk kotsbeu, dat is duidelijk" zei Van den Bergh en om mensen te motiveren is het volgens hem belangrijk dat er doelstellingen vooropgesteld worden, en ook tussendoelen waarvan we kunnen volgen of we daar naartoe evolueren of niet.

Daarvoor moeten mensen voldoende informatie krijgen, maar de gezondheidspsycholoog vindt dat we de mensen niet de hele tijd moeten lastigvallen met allerlei communicatie, maar dat het belangrijk is dat er concrete informatie gegeven wordt. Er moet concreet benoemd worden wat we nu minder goed dan een tijd geleden, zo zei hij, en er moet voor gezorgd worden dat mensen aan de hand van duidelijke grafieken zien wat het gevolg is als we ons op een bepaalde manier gedragen, en wat het gevolg is als we ons op een andere manier gedragen. Op die manier zouden mensen mee kunnen denken in wat-als-scenario's.

Ook is er volgens Van den Bergh nood aan een meer coachende communicatie, waarbij we op geregelde tijdstippen begeleid worden naar concrete tussendoelen en een einddoel. De premier of de minister van Volksgezondheid zouden samen met enkele experten geregeld de mensen moeten inlichten over waar we nu staan en waar we naartoe gaan, welke besmettingsniveaus we kunnen hanteren en welke niet.