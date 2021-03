Hoe sperma 'herinneringen' doorgeeft aan de nakomelingen

"Het is opmerkelijk, aangezien het een belangrijke verschuiving betekent in verband met wat er geweten is over erfelijkheid en ziekten, van een visie die uitsluitend gebaseerd is op DNA naar één die nu ook spermaproteïnen omvat. Deze studie opent de deur naar de mogelijkheid dat de sleutel tot het begrijpen en voorkomen van bepaalde ziekten, te maken zou kunnen hebben met proteïnen in sperma."

"Toen we voor het eerst de resultaten zagen, was dat opwindend, omdat niemand tot nu in staat was gebleken om na te gaan hoe die erfelijke milieu-handtekeningen doorgegeven worden van het sperma aan het embryo", zei dokter in spe Ariane Lismer van de McGill University, de eerste auteur van de studie.

"Het gaf vooral veel voldoening omdat het een hele uitdaging was om op het moleculaire niveau van de embryo's te werken, alleen al door het feit dat je zo weinig cellen hebt voor epigenetische analyse. Het is enkel dankzij nieuwe technologie en nieuwe epigenetische hulpmiddelen dat we deze resultaten hebben kunnen boeken", zo zei Lismer.

De studie van de onderzoekers van de McGill University, de University of British Columbia en de Concordia University in Quebec is gepubliceerd in Developmental Cell. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de McGill University.