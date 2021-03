Hond die lip van 20-jarige vrouw afbeet in Borsbeek, moet opnieuw naar hondenschool

Peter Weyn vindt dat elke hond een tweede kans verdient en vindt het dus niet nodig dat de hond ingeslapen wordt. Ilse Demandt denkt er toch anders over: "Het is altijd een moeilijk vraagstuk, maar soms moeten we ons afvragen of het verantwoord is om honden met dergelijk potentieel in de samenleving te laten. Alles hangt natuurlijk af van de situatie", licht ze toe.