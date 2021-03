Klimaatjongeren nemen stukje Wetstraat over met meterslang spandoek

"We moeten beseffen dat er na corona nog een veel grotere crisis is, die we alleen maar samen kunnen aanpakken. Eentje waarbij systeemverandering en solidariteit nodig is, maar ook nooit eerder geziene acties van onze politici", stelt De Wever.

De klimaatjongeren willen duidelijk maken dat het een verhaal van hoop is en voor een betere wereld. Vandaar de slogan "Another world is possible". Maar actie is nu nodig, beseffen ze. "We verliezen nog elke dag tijd, wanneer de politici de klimaatcrisis niet serieus nemen. Het huidige beleid luistert nog te weinig naar wetenschap, onze doelstellingen zitten fout, er is nog geen klimaatwet en we hebben geen onafhankelijk klimaatcomité", verklaart De Wever.