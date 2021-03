Tv-boegbeeld Paula Sémer (95) zet zich in voor psychisch welzijn bij ouderen: "Onze kopzorgen verdienen zorg"

En dus start de Ouderenraad met de tweede fase van de actie Kopzorgen. Het boegbeeld wordt Paula Sémer. "Het zit haar in het bloed om te spreken waarover anderen zwijgen", klinkt het. Deze keer: psychologisch welzijn bij ouderen. "Sensibiliseringcampagnes zoals Kopzorgen Verdienen Zorg zijn nodig", zegt Sémer. "Het is belangrijk om te communiceren. Zowel over onze kopzorgen, als over mogelijkheden om ze te verhelpen."