Ongerustheid in Laakdal: 6 woningen en 200 percelen bedreigd door ondergrondse pijpleiding haven van Antwerpen

In Laakdal is er ongerustheid over de ondergrondse pijpleiding die er komt tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. In de gemeente zijn er 6 woningen bedreigd en er zouden ook gevolgen zijn voor een 200-tal andere percelen. Schepen van ruimtelijke ordening Frank Sels (PROLaakdal) verzekert dat alle inwoners zo snel en goed mogelijk worden geïnformeerd.