Limburger Mustafa Kör wordt volgende Dichter des Vaderlands: "Ik wil de poëzie van haar voetstuk halen"

Mustafa Kör (°1976) groeide op als zoon van een Turkse mijnwerker in Opgrimbie, in een kleurrijke wijk “waar de buurman een Italiaan of een Griek was”. Het was een inspirerende tijd, een bron om uit te putten. "Ik wil dat poëzie weer hip wordt. Ik heb bijvoorbeeld een project gedaan in een technische school met jongeren, “Poëziejongens”. De perceptie is dat die jongens niet kunst- of cultuurminded zijn, dat ze later aan de band in de fabriek zullen staan. Tot je vijf, zes weken met hen aan de slag gaat en blijkt dat ze talent hebben en dat er poëtisch iets begint te bloeien.”