Limburgse getuige Tine Gregoor schrijft boek over aanslagen Brussel:  "Die mensen hadden allemaal stukken metaal in zich"

Tine Gregoor was vijf jaar geleden toevallig in de buurt van het metrostation Maalbeek, en omdat ze medisch is opgeleid besloot ze onmiddellijk hulp te gaan bieden. "Ik weet dat ik de kennis en kunde had om de mensen te helpen. Ik wist wel dat het voor mij ook gevaarlijk kon zijn, ik wist niet niet goed wat ik moest verwachten. En toen ik aankwam zag ik allemaal ontredderde mensen die uit het metrostation kwamen, bebloed en gewond."

Daarna is Tine ook het metrostation zelf in gegaan. En daar kwam ze echte oorlogstaferelen tegen. "Die mensen hadden stukken metaal in zich, die hadden zo veel wonden dat je niet kon zien hoeveel wonden ze hadden, die waren verschroeid, er was een indringende geur. En je bent zelf ook constant bang. Ik was ook bij iemand een hoofdwonde aan het verzorgen en plots had ik een scalp in mijn hand."