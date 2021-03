Meise is sluikstorten op carpoolparking beu en plaatst zelf camera: "Al 11 sluikstorters op anderhalve maand gefilmd"

Het probleem sleept al lang aan in Meise. “Daarom hebben we via Incovo een mobiele camera ingezet. Er zijn op een klein stukje al 11 sluikstorters gefilmd in anderhalve maand tijd, en dat op slechts een deel van de parking. Met één camera kan je namelijk slechts een klein deel bekijken", verklaart de schepen. "We gaan nu de beelden onderzoeken om over te kunnen gaan tot identificatie en boetes uit te schrijven."